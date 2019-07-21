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Ракурс
Выборы-2019: в Украине не открылись восемь участков. Фото: "Громадське"

Выборы-2019: в Украине не открылись восемь участков

21 июл 2019, 10:33
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На парламентских выборах, проходящих в Украине сегодня, 21 июля, утром не открылись восемь участков. О причинах этого рассказали в Министерстве внутренних дел.

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По состоянию на девять часов утра в Украине не открылись восемь избирательных участков, а 16 открылись с опозданием. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга, сообщает пресс-служба МВД.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев уточнил, что на Черниговщине не работает четыре участка, там еще продолжается передача документов в связи с изменением состава избирательной комиссии. На двух участках идут политические споры. На одном участке в Донецкой области испортили бюллетени, а на Николаевщине не успели их открыть. В Житомирской области опаздывает председатель избирательной комиссии.

Князев добавил, что в общем на территории Украины выборы проходят спокойно.

Напомним, что более 700 испорченных бюллетеней обнаружены на одном из избирательных участков в городе Новоград-Волынском Житомирской области. Речь идет об одномандатном избирательном округе № 65.Члены участковой избирательной комиссии № 181323 испортили 717 бюллетеней. Перепутав фамилию выбывшего кандидата, они поставили штамп напротив другого.

Источник: Ракурс


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