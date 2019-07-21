Разумков о своем спикерстве в Раде: Все возможно (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124537-razumkov-o-svoem-spikerstve-v-rade-vse-vozmojno-video.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, лидер партии «Слуга народа», ответил на вопросы относительно своего возможного спикерства в Верховной Раде. Разумков отметил, что все ответы даст украинский народ, но относительно выборов председателя Рады сообщил: «Все возможно».
Об этом он заявил журналистам, когда утром 21 июля пришел на избирательный участок в Киеве. Глава пропрезидентской партии попросил дождаться результатов сегодняшнего голосования, чтобы узнать окончательную конфигурацию сил в новом составе парламента.
Кроме того, Разумков рассказал, что избирательная кампания была непрозрачной и нечестной.
Наших оппонентов ничему не научили президентские выборы, которые показали, что серые и черные технологии не помогают, — заявил лидер партии «Слуга народа».
Он пожаловался на «черный пиар» в последние дни перед выборами и в «день тишины», большое количество «двойников» и клонов своей партии, а также на покупку голосов.