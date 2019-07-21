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Выборы в Раду: Разумков не исключает того, что станет спикером, фото — ТСН

Разумков о своем спикерстве в Раде: Все возможно (ВИДЕО)

21 июл 2019, 09:59
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Дмитрий Разумков, лидер партии «Слуга народа», ответил на вопросы относительно своего возможного спикерства в Верховной Раде. Разумков отметил, что все ответы даст украинский народ, но относительно выборов председателя Рады сообщил: «Все возможно».

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Об этом он заявил журналистам, когда утром 21 июля пришел на избирательный участок в Киеве. Глава пропрезидентской партии попросил дождаться результатов сегодняшнего голосования, чтобы узнать окончательную конфигурацию сил в новом составе парламента.

Кроме того, Разумков рассказал, что избирательная кампания была непрозрачной и нечестной.

Наших оппонентов ничему не научили президентские выборы, которые показали, что серые и черные технологии не помогают, — заявил лидер партии «Слуга народа».

Он пожаловался на «черный пиар» в последние дни перед выборами и в «день тишины», большое количество «двойников» и клонов своей партии, а также на покупку голосов.

Источник: Ракурс


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