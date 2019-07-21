Разумков про своє спікерство: «Все можливо» (ВІДЕО)

Вибори у Раду: Разумков не виключає того, що стане спікером, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n124537-razumkov-pro-svoie-spikerstvo-vse-mojlyvo-video.html

Ракурс

Дмитро Разумков, лідер партії «Слуга народу», відповів на питання щодо свого ймовірного спікерства у Верховній Раді. Разумков зазначив, що усі відповіді дасть український народ, але щодо виборів голови Ради повідомив: «Все можливо».

Loading...

Про це він повідомив журналістам, коли вранці 21 липня прийшов на виборчу дільницю у Києві. Глава пропрезидентської партії попросив дочекатися результатів сьогоднішнього голосування, аби дізнатися остаточну конфігурацію сил у новому складі парламенту.

Крім того, Разумков розповів, що виборча кампанія була непрозорою та нечесною.

Наших опонентів нічого не навчили президентські вибори, адже вони показали, що сірі та чорні технології не допомагають, — заявив лідер партії «Слуга народу».

Він поскаржився на «чорний піар» в останні дні перед виборами та у «день тиші», велику кількість «двійників» та клонів своєї партії, а також на купівлю голосів.