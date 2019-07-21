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Пожежа на українському траулері біля берегів Африки, шукають зниклого моториста. Фото: "Думская"

Пожежа на українському траулері біля берегів Африки, шукають зниклого моториста (ФОТО)

21 лип 2019, 09:43
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Серйозна пожежа на борту українського траулера «Іван Голубець», сталася біля берегів Західної Африки. Внаслідок займання зник один із членів екіпажу судна.

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Через пожежу на борту одного з чотирьох українських океанських суден, траулера «Іван Голубець», яке зараз ходить під грузинським прапором, зник моторист. Що з ним трапилося, невідомо, наразі тривають його пошуки, інформує «Думская».

Поки що невідомі масштаби пошкоджень траулера, але є інформація, що востаннє судно виходило на зв’язок десять днів тому на північному заході Мавританії біля порту Нуадібу, що розташований на берегу Атлантичного океану. Після цього «Іван Голубець» зник з електронних карт, вимкнувши з невідомих причин передавальний пристрій.

Пожежа на українському траулері біля берегів Африки, шукають зниклого моториста. Фото: "Думская"

Пожежа на українському траулері біля берегів Африки, шукають зниклого моториста. Фото: "Думская"

Пожежа на українському траулері біля берегів Африки, шукають зниклого моториста. Фото: "Думская"

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року прикордонна поліція Великої Британії затримала 14 мігрантів, які у Франції викрали рибальський траулер і перетнули на ньому Ла-Манш.


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