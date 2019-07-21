Пожежа на українському траулері біля берегів Африки, шукають зниклого моториста. Фото: "Думская"

https://racurs.ua/ua/n124536-pojeja-na-ukrayinskomu-trauleri-bilya-beregiv-afryky-shukaut-znyklogo-motorysta-foto.html

Ракурс

Серйозна пожежа на борту українського траулера «Іван Голубець», сталася біля берегів Західної Африки. Внаслідок займання зник один із членів екіпажу судна.

Loading...

Через пожежу на борту одного з чотирьох українських океанських суден, траулера «Іван Голубець», яке зараз ходить під грузинським прапором, зник моторист. Що з ним трапилося, невідомо, наразі тривають його пошуки, інформує «Думская».

Поки що невідомі масштаби пошкоджень траулера, але є інформація, що востаннє судно виходило на зв’язок десять днів тому на північному заході Мавританії біля порту Нуадібу, що розташований на берегу Атлантичного океану. Після цього «Іван Голубець» зник з електронних карт, вимкнувши з невідомих причин передавальний пристрій.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року прикордонна поліція Великої Британії затримала 14 мігрантів, які у Франції викрали рибальський траулер і перетнули на ньому Ла-Манш.