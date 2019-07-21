Новини спорту: українці очолюють медальний залік юніорського чемпіонату Європи з легкої атлетики, фото — Главком

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Ракурс

Два «золота» і «срібло» українців у третій день юніорського чемпіонату Європи з легкої атлетики дозволили нашій збірній очолити медальний залік. За день до завершення змагань у шведському місті Бурос збірна Україниа з трьома золотими й однією срібною нагородами очолює медальну таблицю.

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Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх продовжує колекціонувати медалі чемпіонатів світу і Європи. І всі вони золоті. Цього разу українка стала чемпіонкою Європи серед юніорок.

Подолавши з першої спроби 1,92 м, вона залишилася у секторі сама. Вже у статусі переможниці Магучіх спробувала сили на 2,02 м — це новий світовий рекорд U20, проте подолати їх у Буросі не вдалося. Нагадаємо, що Ярослава у червні встановила національний юніорський рекорд України — 2,00 м.

У тому, що я не побила світовий рекорд, немає нічого страшного. Звісно, я хотіла встановити РВ, але я все одно повертаюся додому щасливою, — зазначила після виступу Ярослава Магучіх у коментарі організаторам.

Валерія Іваненко, як і Ярослава Магучіх, приїхала у Бурос лідером сезону серед юніорок. Вже у другій спробі (65,43 м) вона вийшла в лідери з метання молота і нікому не віддала цю позицію. А у заключній спробі ще й поліпшила цей результат — 65,83 м.

Ілля Кравченко спромігся виграти срібну медаль юніорського чемпіонату Європи (5,31 м) у стрибках з жердиною. Після виступу спортсмену було складно підібрати слова, щоб висловити своє щастя.

Я дуже щасливий… Навіть не знаю, що сказати. Погода була не ідеальною, проте підтримка глядачів дуже допомагала, — сказав він організаторам.

У п’ятницю золото чемпіонату здобув метальник молота Михайло Кохан. Змагання він виграв із юніорським рекордом континенту.