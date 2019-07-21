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Новости спорта: украинцы возглавляют медальный зачет юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, фото — Главком

Украинцы возглавляют медальный зачет юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике

21 июл 2019, 09:22
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Два «золота» и «серебро» украинцев в третий день юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике позволили нашей сборной возглавить медальный зачет. За день до завершения соревнований в шведском городе Бурос сборная Украины с тремя золотыми и одной серебряной наградами возглавляет медальную таблицу.

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Прыгунья в высоту Ярослава Магучих продолжает коллекционировать медали чемпионатов мира и Европы. И все они золотые. На этот раз украинка стала чемпионкой Европы среди юниорок.

Преодолев с первой попытки 1,92 м, она осталась в секторе сама. Уже в статусе победительницы Магучих попыталась взять 2,02 м — это новый мировой рекорд U20, однако преодолеть эту отметку в Буросе не удалось. Напомним, что Ярослава в июне установила национальный юниорский рекорд Украины — 2,00 м.

В том, что я не побила мировой рекорд, нет ничего страшного. Конечно, я хотела установить личный рекорд, но я все равно возвращаюсь домой счастливым, — прокомментировала Ярослава свое выступление.

Валерия Иваненко, как и Магучих, приехала в Бурос лидером сезона среди юниорок. Уже во второй попытке (65,43 м) она вышла в лидеры по метанию молота и никому не отдала эту позицию. А в заключительной попытке еще и улучшила этот результат — 65,83 м.

Илья Кравченко смог выиграть серебряную медаль юниорского чемпионата Европы (5,31 м) в прыжках с шестом. После выступления спортсмену было сложно подобрать слова, чтобы выразить свое счастье.

Я очень счастлив… Даже не знаю, что сказать. Погода была не идеальной, однако поддержка зрителей очень помогала, — сказал он организаторам.

В пятницу золото чемпионата выиграл метатель молота Михаил Кохан. Соревнования он выиграл с юниорским рекордом континента.

Источник: Ракурс


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999

Украинцы возглавляют медальный зачет юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике

Два «золота» и «серебро» украинцев в третий день юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике позволили нашей сборной возглавить медальный зачет. За день до завершения соревнований Украина завоевала три золотые и одну серебряную награду

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