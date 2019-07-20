Украинская теннисистка Ольга Харлан. Фото: НОК Украины в Facebook

https://racurs.ua/n124530-ukrainka-olga-harlan-zavoevala-zolotuu-medal-chempionata-mira-po-fehtovaniu.html

Ракурс

Ольга Харлан, лидер сборной Украины по фехтованию, завоевала золотую медаль чемпионата мира.

Loading...

В субботу, 20 июля, на мировом форуме в Будапеште Харлан завоевала первенство. В финале 28-летняя спортсменка из Украины со счетом 15:14 победила семикратную чемпионку мира Софью Великую из Российской Федерации. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Неудержимая! Ольга Харлан — чемпионка мира! Это уже четвертое личное и шестое в общем золото украинской саблистки на мировых форумах, — отметили в комитете.

В полуфинале Харлан была лучшей за румынку Бьянку Паску (победа со счетом 15:5). В ¼ финала украинка одолела свою соотечественницу Алину Комащук — 15:14.

Напомним, в апреле лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан успешно выступила на Гран-при Сеула в Южной Корее. Эти соревнования — отборочный турнир на Олимпийские игры-2020 в Токио. Золотую медаль украинка одержала после победы над представительницей Южной Кореи Ким Чжи Йон (15:14).