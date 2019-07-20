ДТП произошло в городе Изюм. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июля в городе Изюм Харьковской области.

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Около 14.45 на перекрестке ул. Правды и Чумацкой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного транспорта полиции. В результате аварии пострадали два силовика. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В ведомстве отмечают, что экипаж в составе двух правоохранителей ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу полицейским двигалась легковушка Ford (Форд), которая не пропустила служебную машину и в результате этого произошло лобовое столкновение.

В аварии пострадали два правоохранителя, их в тяжелом состоянии госпитализировали в Изюмскую центральную городскую больницу. Еще четыре человека из «Форда» также доставили в больницу, но после оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств аварии, — отметили в полиции.

Напомним, 18 июля в Одесской области произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии четыре человека погибли.