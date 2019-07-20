Вулкан Этна проснулся на Сицилии. Фото: flickr.com

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Итальянский вулкан Этна 20 июля начал выбрасывать пепел и лаву. Потоки лавы протянулись от кратера на 1,5 км вниз.

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В результате ЧП аэропорты «Фонтанаросса» и «Комизо» в Катании на востоке Сицилии пришлось закрыть. Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо, а некоторые рейсы задерживаются с посадками. Власти заявляют, что вскоре полеты вернуться в нормальное состояние. Об этом сообщает DW.

Тем временем в Перу местные власти объявили «оранжевый» уровень опасности из-за активности вулкана Убинас. Как пишет Instituto Geofísico del Perú в Twitter, правительство начало эвакуацию жителей близлежащих районов в качестве меры пресечения.

В Министерстве окружающей среды страны заявили, что взрывоопасная вулканическая активность началась 19 июля около 2:35 по местному времени. Гигант выбросил огромные клубы пепла, достигшие высоты в пять км. Извержение вулкана продолжается и сегодня, 20 июля.

Напомним, 3 июля в Италии в результате извержения вулкана погибли люди. Проснулся вулкан Стромболи, расположенный к северу от Сицилии. После серии взрывов и извержений погиб турист, а еще один человек получил ранения.