Вулкан Етна прокинувся на Сицилії. Фото: flickr.com

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Італійський вулкан Етна 20 липня почав викидати попіл та лаву. Потоки лави простягнулися від кратера на 1,5 км вниз.

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Внаслідок надзвичайної події аеропорти «Фонтанаросса» та «Комізо» в Катанії на сході Сицилії довелося закрити. Рейс Ryanair з Риму переадресували в Палермо, а деякі рейси затримуються з посадками. Влада заявляє, що згодом польоти повернуться до нормального стану. Про це повідомляє DW.

Тим часом у Перу місцева влада оголосила «помаранчевий» рівень небезпеки через активність вулкану Убінас. Як пише Instituto Geofísico del Perú у Twitter, уряд почав евакуацію жителів довколишніх районів в якості запобіжного заходу.

У Міністерстві навколишнього середовища країни заявили, що вибухонебезпечна вулканічна активність почалася 19 липня близько 2:35 за місцевим часом. Гігант викинув величезні клуби попелу, які досягли висоти в п’ять км. Виверження вулкану триває й сьогодні, 20 липня.

Нагадаємо, 3 липня в Італії внаслідок виверження вулкану загинули люди. Прокинувся вулкан Стромболі, розташований на північ від Сицилії. Після серії вибухів і виверження загинув турист, а ще одна особа дістала поранення.