Парламентські вибори: у посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені для голосуванняhttps://racurs.ua/ua/n124527-parlamentski-vybory-u-posolstvi-ukrayiny-v-indiyi-zipsuvaly-vsi-buleteni-dlya-golosuvannya.htmlРакурс
В Індії у посольстві України зіпсували всі бюлетені для голосування на виборах до Верховної Ради.
Бюлетені зіпсували 19 липня у дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці № 900025. Про це 20 липня повідомила прес-служба посольства України в Індії.
За інформацією дипломатів, ДВК вже отримала нові бюлетені на заміну зіпсованих. У посольстві запевнили, що голосування відбудеться без будь-яких змін у приміщенні дипломатичного відомства. Наразі невідомо, хто і чому зіпсував бюлетені.
Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради України заплановані на 21 липня. Виборчі дільниці в Україні відкриються о 8.00 та працюватимуть до 20.00.
Вибори відбуватимуться за змішаною системою, за якою 225 депутатів обиратимуть за партійними списками у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, решту — за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах.
Нагадаємо, 20 липня в Україні настав так званий «день тиші» перед достроковими парламентськими виборами. Сьогодні забороняється здійснення агітації, а також проведення масових акцій від політсил і кандидатів у депутати, котрі беруть участь у виборах.