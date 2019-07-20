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Ракурс
В Індії на дільниці зіпсували бюлетені. Фото: Укрінформ

Парламентські вибори: у посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені для голосування

20 лип 2019, 20:08
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В Індії у посольстві України зіпсували всі бюлетені для голосування на виборах до Верховної Ради.

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Бюлетені зіпсували 19 липня у дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці № 900025. Про це 20 липня повідомила прес-служба посольства України в Індії.

За інформацією дипломатів, ДВК вже отримала нові бюлетені на заміну зіпсованих. У посольстві запевнили, що голосування відбудеться без будь-яких змін у приміщенні дипломатичного відомства. Наразі невідомо, хто і чому зіпсував бюлетені.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради України заплановані на 21 липня. Виборчі дільниці в Україні відкриються о 8.00 та працюватимуть до 20.00.

Вибори відбуватимуться за змішаною системою, за якою 225 депутатів обиратимуть за партійними списками у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, решту — за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, 20 липня в Україні настав так званий «день тиші» перед достроковими парламентськими виборами. Сьогодні забороняється здійснення агітації, а також проведення масових акцій від політсил і кандидатів у депутати, котрі беруть участь у виборах.

Джерело: Ракурс


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