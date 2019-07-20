СБУ обшукує підприємство в Кривому Розі. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n124526-sbu-pryyshla-z-obshukamy-na-pidpryiemstvo-arcelormittal-kryvyy-rig.html

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Служба безпеки України 20 липня проводить обшуки на ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг», що розташоване на Дніпропетровщині.

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Оперативники прийшли з обшуком на новозбудований об'єкт — третю машину безперервного лиття заготовок. Правоохоронці вилучили копії всіх документів з цього обладнання і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання. Про це заявив в. о. генерального директора «ArcelorMittal Кривий Ріг» Олександр Іванов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Напередодні професійного свята всіх металургів і гірників, на підприємстві «Арселорміттал Кривий Ріг» проходить обшук слідчого відділу управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області", — зазначили на підприємстві.

Іванов запевнив, що керівництво заводу готове до комплексної перевірки з екології.

В українській спецслужбі підтвердили факт обшуків та зазначили, що слідчі дії відбуваються у рамках розслідування кримінального провадження за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України.

Раніше президент Володимир Зеленський під час візиту у Дніпропетровську область розкритикував керівництво металургійного підприємства за шкоду екології. Глава держави тоді заявив, за останні п’ять років у Кривому Розі в середньому з’явилося 25 тис. онкохворих.

Нагадаємо, 19 липня детективи НАБУ прийшли з обшуками у приміщеннях приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» та клубі «5 елемент», який пов’язують із екс-президентом Петром Порошенком.