СБУ обыскивает предприятие в Кривом Роге. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n124526-sbu-prishla-s-obyskami-na-predpriyatie-arcelormittal-krivoy-rog.html

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Служба безопасности Украины 20 июля проводит обыски на ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог», что расположено на Днепропетровщине.

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Оперативники пришли с обыском на новый объект — третью машину непрерывного литья заготовок. Правоохранители изъяли копии всех документов из этого оборудования и начали проверку по контролю ионизационного излучения. Об этом заявил и. о. генерального директора «ArcelorMittal Кривой Рог» Александр Иванов, сообщает «Интерфакс-Украина».

Накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, на предприятии «Арселормиттал Кривой Рог» проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", — отметили на предприятии.

Иванов заверил, что руководство завода готово к комплексной проверке по экологии.

В украинской спецслужбе подтвердили факт обысков и отметили, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Днепропетровскую область раскритиковал руководство металлургического предприятия за ущерб экологии. Глава государства тогда заявил, за последние пять лет в Кривом Роге в среднем появилось 25 тыс. онкобольных.

Напомним, 19 июля детективы НАБУ пришли с обысками в помещениях частного акционерного общества «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и клубе «5 элемент», который связывают с экс-президентом Петром Порошенко.