Дом на колесах с гамаком. Фото: Motor1

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Дом на колесах для любителей активного отдыха разработало немецкое ателье Sunlight на базе Fiat Ducato (Фиат Дукато).

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Машина имеет уникальную особенность — настоящий раскладной гамак на крыше. Фургон под названием Cliff 4×4 Adventure Van предназначен для людей, которые любят заниматься спортом на открытом воздухе. Машина подойдет для любителей покататься на горных велосипедах, лыжников, альпинистов. Об этом сообщает Motor1.

Разработчики утверждают, что авто способно доставить искателей приключений в любое место. Для преодоления бездорожья машину оснастили защитой днища, установили мощный дополнительный свет и лебедку. На крыше автомобиля сделана большая металлическая платформа, которую можно использовать как багажник или установить на нее гамак, чтобы отдохнуть в нем после занятий спортом.

Напомним, в июне американская компания Ford представила новый внедорожник Puma — компактный кроссовер с самым вместительным в классе багажником и широким набором доступного оборудования.