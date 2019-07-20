Самолет разбился в Германии. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n124524-v-germanii-na-territoriu-gipermarketa-upal-samolet-est-pogibshie.html

Ракурс

Авария самолета произошла 20 июля в немецком городе Баден-Вюртемберг. Небольшое воздушное судно упало на территорию гипермаркета.

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Самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, что специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает издание Bild.

Предварительно установлено, что погибшие находились в самолете. После чрезвычайного происшествия спасатели эвакуировали администрацию и покупателей гипермаркета.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Эксперты устанавливают все обстоятельства аварии. По одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть во время посадки или взлета на аэродроме.

Напомним, в июне произошла авиакатастрофа с участием истребителей Eurofighters Военно-воздушных сил Германии. Боевые самолеты столкнулись над областью Мекленбург-Передняя Померания. Очевидцы утверждают, что после аварии у одного из самолетов оторвалось крыло, а пилоты катапультировались.

Осенью 2018 года на одном из аэродромов на земле Гессен самолет упал на группу людей, находившихся на аэродроме. В результате катастрофы погибли три человека и восемь получили травмы.