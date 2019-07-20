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Ракурс
Літак розбився у Німеччині. Фото: flickr.com

У Німеччині на територію гіпермаркету впав літак, є загиблі

20 лип 2019, 18:28
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Аварія літака сталася 20 липня у німецькому місті Баден-Вюртемберг. Невелике повітряне судно впало на територію гіпермаркету.

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Літак врізався в фасад гіпермаркету Bauhaus, що спеціалізується на продажу будівельних матеріалів та товарів для дому. Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше троє осіб. Про це повідомляє видання Bild.

Попередньо встановлено, що загиблі перебували в літаку. Після надзвичайної події рятувальники евакуювали адміністрацію та покупців гіпермаркету.

На місці події працюють поліцейські та рятувальники. Експерти встановлюють всі обставини аварії. За однією з версій, проблеми з літаком могли виникнути під час посадки або зльоту на аеродромі.

Нагадаємо, у червні сталася авіакатастрофа за участю винищувачів Eurofighters Військово-повітряних сил Німеччини. Бойові літаки зіткнулися над областю Мекленбург-Передня Померанія. Очевидці стверджують, що після аварії в одного з літаків відірвалося крило, а пілоти катапультувалися.

Восени 2018 року на одному з аеродромів на землі Гессен літак впав на групу людей, що перебували на аеродромі. Внаслідок катастрофи загинули троє людей та восьмеро отримали травми.

Джерело: Ракурс


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