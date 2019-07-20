МЗС: Угорщина хоче створити на території України анклав. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n124523-ugorschyna-hoche-stvoryty-na-terytoriyi-ukrayiny-anklav-mzs.html

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається створити на території України анклав.

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Влада України не згодна з кінцевою метою політики угорського уряду. Ускладнення в українсько-угорських відносинах походять не з України, а з боку керівництва Угорщини. Про це в «Голосу Америки» заявив тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Це те, чого вони добилися в Сербії, і чому протидіють Словаччина і Румунія, — заявив посадовець.

Дипломат зазначив, що дії угорської влади останніми роками створюють проблеми не лише Україні, але й низці країн Європейського Союзу. Божок додав, що розбіжністю в діях між Києвом та Будапештом є те, що українська влада називає мешканців Закарпатської області громадянами України угорського походження, а угорська влада — угорцями, які мешкають на території Закарпаття.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом публікації в газеті «Kárpátalja» зображення карти Закарпатської області, на якій населені пункти з компактним проживанням представників угорської національної меншини розфарбовані в кольори угорського прапору.