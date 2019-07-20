МИД: Венгрия хочет создать на территории Украины анклав. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n124523-vengriya-hochet-sozdat-na-territorii-ukrainy-anklav-mid.html

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается создать на территории Украины анклав.

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Власти Украины не согласны с конечной целью политики венгерского правительства. Осложнения в украинско-венгерских отношениях связаны с политикой руководства Венгрии. Об этом «Голосу Америки» заявил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Это то, чего они добились в Сербии, и чему противодействуют Словакия и Румыния, — заявил чиновник.

Дипломат отметил, что действия венгерских властей в последние годы создают проблемы не только Украине, но и ряду стран Европейского Союза. Божок добавил, что расхождением в действиях между Киевом и Будапештом является то, что украинская власть называет жителей Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а венгерская власть — венграми, проживающих на территории Закарпатья.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту публикации в газете «Kárpátalja» изображение карты Закарпатской области, на которой населенные пункты с компактным проживанием представителей венгерского национального меньшинства раскрашены в цвета венгерского флага.