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СБУ возбудила дело по факту публикации венгерского флага на карте Закарпатья. Фото: Твиттер Е.Божко

СБУ возбудила дело по факту публикации венгерского флага на карте Закарпатья

18 июл 2019, 13:28
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту публикации в газете «Kárpátalja» изображения карты Закарпатской области, на которой населенные пункты с компактным проживанием представителей венгерского национального меньшинства раскрашены в цвета венгерского флага. Этим они условно отделены от другой территории области.

Сведения о преступлении с признаками посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области, сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве уточнили, что на карте, опубликованной периодическим изданием «Kárpátalja», цветами венгерского флага изображена часть Закарпатья в пределах избирательных округов, где баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства.

Речь идет о следующих одномандатных избирательных округах:

  • ОВО № 68 — города Ужгород, Чоп, Ужгородский район;
  • ОВО № 69 — город Мукачево, части Береговского, Иршавского и Мукачевского районов;
  • ОВО № 73 — город Берегово, Виноградовский район и части Береговского и Иршавского районов.

В СБУ считают, что изображение карты Закарпатья на фоне венгерского флага имеет признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения среди представителей венгерского нацменьшинства.

Также в СБУ убеждены, что подобные публикации в СМИ служат публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины.

Напомним, что глава Партии венгров Украины Василий Брензович осенью 2018 года требовал у генерального прокурора Юрия Луценко привлечь к ответственности министра иностранных дел Украины Павла Климкина за заявления о сепаратизме на Закарпатье.

Источник: Ракурс


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