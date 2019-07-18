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СБУ відкрила справу за фактом публікації угорського прапору на карті Закарпаття. Фото: Твіттер Є.Божка

СБУ відкрила справу за фактом публікації угорського прапору на карті Закарпаття

18 лип 2019, 13:28
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом публікації в газеті «Kárpátalja» зображення карти Закарпатської області, на якій населені пункти з компактним проживанням представників угорської національної меншини розфарбовані в кольори угорського прапору. Цим вони умовно відокремлені від іншої території області.

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Відомості про злочин з ознаками посягання на територіальну цілісність і недоторканість української держави вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Закарпатської області, повідомляє прес-служба СБУ.

У відомстві уточнили, що на карті, опублікованій періодичним виданням «Kárpátalja», кольорами угорського прапора зображена частина Закарпаття в межах виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини.

Йдеться про наступні одномандатні виборчі округи:

  • ОВО № 68 — міста Ужгород, Чоп, Ужгородський район;
  • ОВО № 69 — місто Мукачево, частини Берегівського, Іршавського та Мукачівського районів;
  • ОВО № 73 — місто Берегове, Виноградівський район і частини Берегівського та Іршавського районів.

В СБУ вважають, що зображення карти Закарпаття на фоні угорського прапору має ознаки посягання на територіальну цілісність України і може спровокувати сепаратистські настрої серед представників угорській нацменшини.

Також в СБУ переконані, що подібні публікації у ЗМІ слугують публічними закликами до зміни меж території чи державного кордону України.

Нагадаємо, що голова Партії угорців України Василь Брензович восени 2018 року вимагав у генерального прокурора Юрія Луценка притягнути до відповідальності міністра закордонних справ України Павла Клімкіна за заяви про сепаратизм на Закарпатті.

Джерело: Ракурс


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