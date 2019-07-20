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Авиация МВД и спецназ заступили на дежурство накануне выборов. Фото: mvs.gov.ua

Внеочередные выборы: авиация МВД и спецназ заступили на дежурство по всей Украине (ФОТО)

20 июл 2019, 17:21
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Авиация Единой системы авиационной безопасности МВД впервые заступила на дежурство накануне выборов в Украине.

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В субботу, 20 июля, на дежурство в украинских регионах заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145 и Ми-8. Также будут дежурить мобильные экипажи спецназа Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной, — заверил министр.

По словам первого заместителя министра Сергея Ярового, весь личный состав МВД уже приступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов в Верховную Раду. Чиновник напомнил, что полиция и Национальная гвардия уже неоднократно обеспечивали безопасность во время выборов.

Яровой отметил, что особое внимание правоохранители уделяют работе взрывных служб и кинологов, группам быстрого реагирования. Полицейский спецназ передислоцирован в разные регионы, чтобы сформировать оперативные резервы.

Авиация МВД и спецназ заступили на дежурство накануне выборов. Фото: mvs.gov.ua

Авиация МВД и спецназ заступили на дежурство накануне выборов. Фото: mvs.gov.ua

Авиация МВД и спецназ заступили на дежурство накануне выборов. Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 20 июля в Украине наступил так называемый «день тишины» перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, 21 июля. Сегодня запрещается осуществление агитации, а также проведение массовых акций от политсил и кандидатов в депутаты, участвующих в выборах.

Источник: Ракурс


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Новости

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Внеочередные выборы: авиация МВД и спецназ заступили на дежурство по всей Украине (ФОТО)

Авиация Министерства внутренних дел, спецназ Национальной полиции, Национальная гвардия заступили на дежурство накануне внеочередных парламентских выборов в Украине

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17:21
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