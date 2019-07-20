В Киеве на взятке в 650 тыс. грн задержали чиновника Дарницкой РГА (ФОТО)https://racurs.ua/n124521-v-kieve-na-vzyatke-v-650-tys-grn-zaderjali-chinovnika-darnickoy-rga-foto.htmlРакурс
В коррупции уличили советника председателя Дарницкой РГА города Киева.
Правоохранители 19 июля задержали чиновника после получения 650 тыс. грн неправомерной выгоды. Также задержали лицо, которое передавало взятку. Следователи установили, что чиновник с должностными лицами райгосадминистрации создали коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, которые проводятся Дарницкой РГА за государственные средства. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Представители коммерческих структур систематически передавали чиновнице неправомерную выгоду, размер которой определялся в зависимости от суммы перечисленных средств предприятиям, объема и видов выполненных строительных работ и составлял от 10 до 15% от общей суммы договора, — отметили в прокуратуре.
Правоохранители несколько месяцев следили за задержанной, документировали все ее противоправные действия. Во время обысков у фигурантов уголовного производства была изъята тендерная документация, черновые записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме 60 тыс. долл. и 1 тыс. 160 евро.
Чиновнику уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а руководителю фирмы — по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК Украины.
Напомним, в коррупции разоблачили главу одной из районных государственных администраций Ровенской области. Злоумышленник требовал 300 тыс. дол. от частного предпринимателя, за эти деньги обещал посодействовать в решении вопроса о получении права аренды на земельные участки для ведения агробизнеса.