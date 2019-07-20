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Ракурс
Шторм в США наделал беды. Фото: Podrobnosti.ua

Огромный град в США повредил десятки автомобилей и жилых домов (ФОТО, ВИДЕО)

20 июл 2019, 16:21
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Шторм в Соединенных Штатах Америки повредил ряд объектов инфраструктуры в Миннесоте и Висконсине.

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В пятницу, 19 июля, мощные штормы, сопровождавшиеся сильным ветром и крупным градом, накрыли Средний Запад. В штате Миннесота град размером с бейсбольный мяч повредил многочисленные автомобили на автомагистрали № 35. Об этом сообщает The Weather Channel.

В социальных сетях очевидцы распространяют фото и видео непогоды, вследствие которой было повреждено их имущество. На снимках видно, как град побил стекла в автомобилях.

В городе Пайн-Сити мощный град повредил по меньшей мере один жилой дом. Сильный ветер валил деревья и повредил линии электропередачи в районе города Барнетт. Большинство домов в этом населенном пункте обесточены. В части штата Висконсин без электричества остались более 35 тыс. домов и предприятий.

Огромный град повредил автомобили. Фото: Meteorologist Jenna Lake в Twitter

Огромный град повредил автомобили. Фото: Meteorologist Jenna Lake в Twitter

Напомним, гигантский град 10 июля атаковал Адриатическое побережье Италии. В Пескаре выпал град размером с ладонь, в результате чего 18 человек пострадали. Град нанес серьезный ущерб и самому городу: повреждены автомобили, выбиты окна, пробиты крыши домов.

Источник: Ракурс


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