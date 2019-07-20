В Киеве обстреляли маршрутку. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n124519-v-kieve-obstrelyali-reysovyy-avtobus-policiya.html

Ракурс

Обстреляли рейсовый автобус сообщением «Киев — Житомир» в Святошинском районе Киева.

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Вооруженный инцидент произошел 20 июля около 10.00 возле станции метро «Академгородок». Водитель маршрутки сообщил правоохранителям, что якобы из-за дорожного конфликта один из водителей совершил выстрел в направлении маршрутки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По словам водителя общественного транспорта, у него возник конфликт с водителем Opel Vivaro (Опель Виваро), стороны не пришли к согласию относительно первоочередности проезда. Правоохранители ввели в Киеве оперативный план, а вскоре остановили разыскиваемую машину.

Водитель маршрутки отказался писать заявление, и уехал с места происшествия так и не предоставив полицейским информацию о том, поврежден ли автобус в результате выстрела. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, 30 июня неизвестный обстрелял трамвай в Виннице. Вооруженный инцидент произошел на улице Янгеля возле остановки Некрасова, в результате обстрела пострадал пассажир, которого отправили в больницу.