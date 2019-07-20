Луценко рассказал о ходе расследования по делу об убийстве Шеремета. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n124517-delo-sheremeta-lucenko-soobschil-o-goryachih-versiyah-zelenskiy-jdet-otcheta-silovikov.html

Ракурс

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители допросили сотни человек.

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К расследованию преступления привлечены иностранные специалисты, есть горячие версии. Силовики проверили десятки тысяч человек. Об этом 20 июля сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на собственной странице в Facebook.

Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошены сотни людей. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное, — говорится в сообщении.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителей Национальной полиции и Службы безопасности Украины 23 июля доложить ему о ходе расследования убийства журналиста.

Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли «делом чести». Прошло три года. Вопросов остается больше, чем ответов, — написал Зеленский в Facebook.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 20 июля призвал власти Украины завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Он отметил, что уже три года убийство Шеремета остается нераскрытым и продолжает влиять на свободу слова в Украине и безопасность журналистов.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В августе 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что следствие обладает информацией, которая может вывести на исполнителей и заказчиков убийства журналиста. Правоохранители установили личность, которая может быть причастна к совершению преступления, однако ее до сих пор не идентифицировали.