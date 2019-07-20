Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Луценко рассказал о ходе расследования по делу об убийстве Шеремета. Фото: Радіо Свобода

Дело Шеремета: Луценко сообщил о «горячих версиях», Зеленский ждет отчета силовиков

20 июл 2019, 15:19
999

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители допросили сотни человек.

Loading...

К расследованию преступления привлечены иностранные специалисты, есть горячие версии. Силовики проверили десятки тысяч человек. Об этом 20 июля сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на собственной странице в Facebook.

Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошены сотни людей. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное, — говорится в сообщении.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителей Национальной полиции и Службы безопасности Украины 23 июля доложить ему о ходе расследования убийства журналиста.

Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли «делом чести». Прошло три года. Вопросов остается больше, чем ответов, — написал Зеленский в Facebook.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 20 июля призвал власти Украины завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Он отметил, что уже три года убийство Шеремета остается нераскрытым и продолжает влиять на свободу слова в Украине и безопасность журналистов.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В августе 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что следствие обладает информацией, которая может вывести на исполнителей и заказчиков убийства журналиста. Правоохранители установили личность, которая может быть причастна к совершению преступления, однако ее до сих пор не идентифицировали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Дело Шеремета: Луценко сообщил о «горячих версиях», Зеленский ждет отчета силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский ждет, что 23 июля силовики отчитаются в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о «горячих версиях» преступления

Правовые новости
15:19

«Не позорьтесь»: Омелян прокомментировал указ Зеленского о ремонте дорог

Указ президента Владимира Зеленского о ремонте дорог жестко раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Министр посоветовал президенту «не позориться» и следовать уже существующим программам

Новости Украины
21:57   19 июл
Новости партнеров
Загрузка...