Луценко розповів про хід розслідування у справі про вбивство Шеремета. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n124517-sprava-sheremeta-lucenko-povidomyv-pro-garyachi-versiyi-zelenskyy-chekaie-zvitu-sylovykiv.html

Ракурс

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета правоохоронці допитали сотні осіб.

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До розслідування злочину залучені іноземні фахівці, є гарячі версії. Силовики перевірили десятки тисяч осіб. Про це 20 липня повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на власній сторінці у Facebook.

Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіції і начальника карного розшуку по справі вбивства Павла Шеремета. Допитано сотні людей. Перевірено десятки тисяч. Залучено іноземних фахівців. Є гарячі версії. Робиться все можливе, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський попросив керівників Національної поліції та Служби безпеки України 23 липня доповісти йому про хід розслідування вбивства журналіста.

Розкриття вбивства Павла Шеремета попередній президент та правоохоронні органи називали «справою честі». Минуло три роки. Питань залишається більше, ніж відповідей, — написав Зеленський у Facebook.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір 20 липня закликав владу України завершити розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Він наголосив, що вже три роки вбивство Шеремета залишається нерозкритим і продовжує впливати на свободу слова в Україні та безпеку журналістів.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. У серпні 2018 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що слідство володіє інформацією, яка може вивести на виконавців та замовників вбивства журналіста. Правоохоронці встановили особу, яка може бути причетна до скоєння злочину, однак її досі не ідентифікували.