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У Києві обстріляли маршрутку. Фото: UA.News

У Києві обстріляли рейсовий автобус — поліція

20 лип 2019, 15:50
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Обстріляли рейсовий автобус сполученням «Київ — Житомир» у Святошинському районі Києва.

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Збройний інцидент трапився 20 липня близько 10.00 біля станції метро «Академмістечко». Водій маршрутки повідомив правоохоронцям, що нібито через дорожній конфлікт один із водіїв здійснив постріл у напрямку маршрутки. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

За словами водія громадського транспорту, у нього виник конфлікт із водієм Opel Vivaro (Опель Віваро), сторони не дійшли згоди щодо першочерговості проїзду. Правоохоронці ввели в Києві оперативний план, а невдовзі зупинили розшукувану машину.

Водій маршрутки відмовився писати заяву, і поїхав із місця події так і не надавши поліцейським інформацію про те, чи пошкоджено автобус внаслідок пострілу. Наразі правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої приймуть відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, 30 червня невідомий обстріляв трамвай у Вінниці. Збройний інцидент стався на вулиці Янгеля біля зупинки Некрасова, внаслідок обстрілу постраждав пасажир, якого відправили до лікарні.

Джерело: Ракурс


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