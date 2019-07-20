У Києві обстріляли маршрутку. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n124519-u-kyievi-obstrilyaly-reysovyy-avtobus-policiya.html

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Обстріляли рейсовий автобус сполученням «Київ — Житомир» у Святошинському районі Києва.

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Збройний інцидент трапився 20 липня близько 10.00 біля станції метро «Академмістечко». Водій маршрутки повідомив правоохоронцям, що нібито через дорожній конфлікт один із водіїв здійснив постріл у напрямку маршрутки. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

За словами водія громадського транспорту, у нього виник конфлікт із водієм Opel Vivaro (Опель Віваро), сторони не дійшли згоди щодо першочерговості проїзду. Правоохоронці ввели в Києві оперативний план, а невдовзі зупинили розшукувану машину.

Водій маршрутки відмовився писати заяву, і поїхав із місця події так і не надавши поліцейським інформацію про те, чи пошкоджено автобус внаслідок пострілу. Наразі правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої приймуть відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, 30 червня невідомий обстріляв трамвай у Вінниці. Збройний інцидент стався на вулиці Янгеля біля зупинки Некрасова, внаслідок обстрілу постраждав пасажир, якого відправили до лікарні.