У Вінниці обстріляли трамвай. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n123784-u-vinnyci-nevidomyy-obstrilyav-tramvay-postrajdav-pasajyr-foto.html

Ракурс

Обстріляли трамвай у Вінниці 30 червня. Збройний інцидент стався близько 13.00 на вулиці Янгеля біля зупинки Некрасова.

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У трамвай влучили металевою кулькою. Внаслідок цього постраждав чоловік, якого відправили до лікарні. Інформація про інцидент з’явилась на сторінці користувача Ліна Ковальчук у мережі Facebook.

Наш трамвай щойно дивним чином постраждав. Це не камінь, людей на тротуарі не було. Можливо постріл із вікна будинку, був хлопок. Постраждав чоловік, розбита осколками голова. Викликали швидку та поліцію, — зазначила вона на власній сторінці у Facebook.

Як повідомляє місцеве видання «Vежа», із посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, внаслідок інциденту постраждав 46-річний чоловік — у нього діагностували поверхнева травма лобної долі голови. У пораненого влучили металевою кулькою. Йому надали необхідну допомогу в лікарні та відпустили додому.

Слідчі поки не відкривали кримінальне провадження за фактом події. Наразі правоохоронці збирають інформацію про інцидент.

Нагадаємо, у травні Великомихайлівському районі Одеської області обстріляли патрульний автомобіль. Службову машину, в якій перебував правоохоронець, розстріляли з мисливської рушниці.