В Виннице обстреляли трамвай. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n123784-v-vinnice-neizvestnyy-obstrelyal-tramvay-postradal-passajir-foto.html

Ракурс

Обстреляли трамвай в Виннице 30 июня. Вооруженный инцидент произошел около 13.00 на улице Янгеля возле остановки Некрасова.

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В трамвай попали металлическим шариком. В результате этого пострадал мужчина, которого отправили в больницу. Информация об инциденте появилась на странице пользователя Лина Ковальчук в сети Facebook.

Наш трамвай только что странным образом пострадал. Это не камень, людей на тротуаре не было. Возможно выстрел из окна дома, был хлопок. Пострадал мужчина, разбита осколками голова. Вызвали скорую и полицию, — отметила она на своей странице в Facebook.

Как сообщает местное издание «Vежа», со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, в результате инцидента пострадал 46-летний мужчина — у него диагностировали поверхностную травму лобной доли головы. У раненого попали металлическим шариком. Ему оказали необходимую помощь в больнице и отпустили домой.

Следователи пока не открывали уголовное производство по факту происшествия. Сейчас правоохранители собирают информацию об инциденте.

Напомним, в мае Великомихайловском районе Одесской области обстреляли патрульный автомобиль. Служебную машину, в которой находился полицейский, расстреляли из охотничьего ружья.