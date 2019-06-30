Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

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Ракурс

Лидер партии «Голос» и музыкант Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.

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Певец заявил, что, несмотря на выборы, не планирует отказываться от своей музыкальной карьеры и может прекратить концертную деятельность только при условии работы в исполнительной власти. Об этом он заявил 30 июня в эфире программы «Факты недели» на канале ICTV.

Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, пожалуй, это будет невозможно, — ответил Вакарчук на вопрос о возможности прекращения концертной деятельности.

Молодой политик отметил, что готов брать на себя ответственность и баллотируется со своей командой в украинский парламент не для того, чтобы «стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие из политиков и говорить: „Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем“».

Напомним, 8 июня лидер партии «Голос» и певец Святослав Вакарчук на съезде своей политической силы заявил, что идет в политику всерьез и надолго. По его словам, «Голос» в будущем будет делегировать своих представителей в органы исполнительной власти. Вакарчук анонсировал, что его партия уже совершенно точно пойдет на местные выборы в Украине и планирует завести своих депутатов в местные советы.