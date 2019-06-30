Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

https://racurs.ua/ua/n123783-vakarchuk-ne-vykluchyv-svoieyi-roboty-u-vykonavchiy-vladi-video.html

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Лідер партії «Голос» та музикант Святослав Вакарчук не виключає своєї роботи у виконавчій владі.

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Співак заявив, що, попри вибори, не планує відмовлятися від своєї музичної кар'єри і може припинити концертну діяльність тільки за умови роботи у виконавчій владі. Про це він заявив 30 червня в ефірі програми «Факти тижня» на каналі ICTV.

Якщо не буду при цьому у виконавчій владі. Тому що у виконавчій владі, мабуть, це буде неможливо, — відповів Вакарчук на питання щодо можливості припинення концертної діяльності.

Молодий політик відзначив, що готовий брати на себе відповідальність й балотується зі своєю командою в український парламент не для того, щоб «стояти на трибуні, виголошувати пусті промови, як багато хто з політиків і казати: „Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо“».

Нагадаємо, 8 червня лідер партії «Голос» та співак Святослав Вакарчук на з’їзді своєї політичної сили заявив, що йде в політику всерйоз та надовго. За його словами, «Голос» у майбутньому делегуватиме своїх представників в органи виконавчої влади. Вакарчук анонсував, що його партія вже абсолютно точно піде на місцеві вибори в Україні та планує завести своїх депутатів у місцеві ради.