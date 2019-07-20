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Ракурс
Шторм у США наробив лиха. Фото: Podrobnosti.ua

Величезний град у США пошкодив десятки автомобілів та житлових будинків (ФОТО, ВІДЕО)

20 лип 2019, 16:21
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Шторм у Сполучених Штатах Америки пошкодив низку об'єктів інфраструктури в Міннесоті та Вісконсіні.

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У п’ятницю, 19 липня, потужні шторми, що супроводжувалися сильним вітром та великим градом, накрили Середній Захід. У штаті Міннесота град розміром із бейсбольний м’яч пошкодив численні автомобілі на автомагістралі № 35. Про це повідомляє The Weather Channel.

У соціальних мережах очевидці поширюють фото та відео негоди, внаслідок якої було пошкоджено їхнє майно. На знімках видно, як град побив скло в автомобілях.

У місті Пайн-Сіті потужний град пошкодив щонайменше один житловий будинок. Сильний вітер валив дерева та пошкодив лінії електропередачі в районі міста Барнетт. Більшість будинків у цьому населеному пункті знеструмлені. У частині штату Вісконсін без електрики залишилися понад 35 тис. будинків та підприємств.

Величезний град пошкодив автомобілі. Фото: Meteorologist Jenna Lake у Twitter

Величезний град пошкодив автомобілі. Фото: Meteorologist Jenna Lake у Twitter

Нагадаємо, гігантський град 10 липня атакував Адріатичне узбережжя Італії. В Пескарі випав град розміром з долоню, внаслідок чого 18 людей постраждали. Град завдав серйозних збитків і самому місту: пошкоджені автомобілі, вибиті вікна, пробиті дахи будинків.

Джерело: Ракурс


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