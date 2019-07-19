Задержали на взятке главу РГА. Фото: СБУ

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Ракурс

В коррупции разоблачили главу одной из районных государственных администраций Ровенской области.

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Оперативники СБУ задержали чиновника на взятке в служебном авто. Злоумышленник требовал 300 тыс. дол. от частного предпринимателя, за эти деньги обещал посодействовать в решении вопроса о получении права аренды на земельные участки для ведения агробизнеса. Об этом 19 июля сообщил пресс-центр спецслужбы.

Сначала правоохранители задокументировали получение чиновником аванса, а задержали после транша в сумме 100 тыс. долл. Ожидается, что задержанному, в рамках начатого уголовного производства, объявят о подозрении и изберут меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Ровенские СМИ пишут, что за взятку задержали председателя Рокитновской РГА Николая Кушнира. Президент Владимир Зеленский 16 июля уволил Кушнира с поста главы района.

Напомним, на взятке разоблачили майора полиции, начальника сектора одного из райотделов Ровенской области. Чиновник требовал ежемесячную плату от местного предпринимателя. Полицейского задержали рядом с райотделом после получения 15 тыс. грн и талонов на топливо на эту же сумму.