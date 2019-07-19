На взятке в Ровенской области погорел председатель РГА (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n124486-na-vzyatke-v-rovenskoy-oblasti-pogorel-predsedatel-rga-foto-video.htmlРакурс
В коррупции разоблачили главу одной из районных государственных администраций Ровенской области.
Оперативники СБУ задержали чиновника на взятке в служебном авто. Злоумышленник требовал 300 тыс. дол. от частного предпринимателя, за эти деньги обещал посодействовать в решении вопроса о получении права аренды на земельные участки для ведения агробизнеса. Об этом 19 июля сообщил пресс-центр спецслужбы.
Сначала правоохранители задокументировали получение чиновником аванса, а задержали после транша в сумме 100 тыс. долл. Ожидается, что задержанному, в рамках начатого уголовного производства, объявят о подозрении и изберут меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Ровенские СМИ пишут, что за взятку задержали председателя Рокитновской РГА Николая Кушнира. Президент Владимир Зеленский 16 июля уволил Кушнира с поста главы района.
Напомним, на взятке разоблачили майора полиции, начальника сектора одного из райотделов Ровенской области. Чиновник требовал ежемесячную плату от местного предпринимателя. Полицейского задержали рядом с райотделом после получения 15 тыс. грн и талонов на топливо на эту же сумму.