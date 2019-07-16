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Ракурс
Задержали на взятке главу сельсовета. Фото: СБУ

На взятке в 15 тыс. дол. погорел председатель одного из сельсоветов на Волыни (ФОТО)

16 июл 2019, 17:25
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На взятке в Волынской области задержали председателя одного из сельских советов.

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Чиновник требовал от жителя областного центра 15 тыс. долл. и за эти деньги обещал содействовать мужчине в получении в собственность земельного участка площадью 1 га на территории сельсовета для частной застройки. Об этом 16 июля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленника задержали вблизи Луцка во время получения первой части взятки в размере 5 тыс. долл. Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, правоохранители пытаются установить другие вероятные факты незаконных действий.

В СБУ добавили, что мероприятия по выявлению и блокированию противоправной деятельности проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Задержали на взятке главу сельсовета. Фото: СБУ

Задержали на взятке главу сельсовета. Фото: СБУ

Напомним, 15 июля в Киеве на взятке задержали заместителя начальника управления Госпродпотребслужбы. Чиновник требовала и получила деньги за эксплуатационное разрешение на проведение деятельности, связанной с производством и хранением пищевых продуктов животного происхождения.

Источник: Ракурс


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