Затримали на хабарі голову сільради. Фото: СБУ

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Ракурс

На хабарі у Волинській області затримали голову однієї із сільських рад.

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Посадовець вимагав від мешканця обласного центру 15 тис. дол. і за ці гроші обіцяв сприяти чоловіку в отриманні у власність земельної ділянки площею 1 га на території сільради для приватної забудови. Про це 16 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисника затримали поблизу Луцька під час отримання першої частини хабара у розмірі 5 тис. дол. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, правоохоронці намагаються встановити інші ймовірні факти незаконних дій.

В СБУ додали, що заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, 15 липня в Києві на хабарі затримали заступника начальника управління Держпродспоживслужби. Чиновник вимагала та отримала гроші за експлуатаційний дозвіл на проведення діяльності, пов’язаної із виробництвом та зберіганням харчових продуктів тваринного походження.