Син колишнього глави правління «ПриватБанку» стане радником у СБУ. Фото: "Економічна правда"

https://racurs.ua/ua/n124369-syn-kolyshnogo-glavy-pravlinnya-pryvatbanku-stane-radnykom-u-sbu.html

Ракурс

Співзасновник інтернет-банку monobank і колишній IT-директор «ПриватБанку» Дмитро Дубілет призначений на посаду радника тимчасово виконуючого обов’язки глави Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова.

Loading...

Як підтвердив сам Баканов, Дубілет буде виконувати обов’язки радника із діджіталізації. Нового співробітника вже представили на брифінгу у СБУ.

Дубілет на своєму Telegram-каналі підтвердив інформацію про те, що він був запрошений стати учасником декількох проектів із боротьби з корупцією в країні. За його словами, у даних проектах він буде виступати в якості експерта з інформаційних технологій.

Новий радник глави СБУ зазначив, що і далі продовжить займатися бізнесом і monobank зокрема. Також він заявив, що технології — це найкращий спосіб боротьби з корупцією, через яку Україна не може повноцінно розвиватися.

До речі, Дмитро Дубілет є сином Олександра Дубілета — колишнього керівника правління «ПриватБанку». Дубілет-старший тісно контактував із колишнім головним акціонером банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, що за рішенням Верховного суду «ПриватБанк» буде зобов’язаний виплатити 25 млн грн боргу бізнесменові Ігорю Коломойському.