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«ПриватБанк» має виплатити Коломойському 25 млн грн – Верховний суд. Фото: Інтерфакс-Україна

«ПриватБанк» має виплатити Коломойському 25 млн грн — Верховний суд

14 чер 2019, 13:38
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«ПриватБанк» має сплатити бізнесмену Ігорю Коломойському 25 млн грн боргу. Відповідне рішення прийняв Верховний суд.

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Банк намагався довести незаконність стягнення, однак суд прийняв сторону ТОВ «Акватера» (бенефіціари Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), яка була однією з компаній-поручителів «Привату» до його націоналізації. Про це повідомляється у матеріалах суду.

Нагадаємо, раніше заступниця голови правління «ПриватБанку» Галина Пахачук заявляла, що компанії Коломойського винні банку 240 млрд грн. Зазначимо, що за десять років (2006−2016 роки) через офшори Коломойський вивів з «Привату» 470 млрд дол.

Крім того Високий суд Лондона розглядає позови щодо відмивання коштів, а у грудні 2017-го він прийняв рішення арештувати активи Боголюбова і Коломойського загальною сумою понад 2,5 млрд дол.

У США «ПриватБанк» також подав до суду проти Коломойського, з ціллю стягнути сотні мільйонів доларів. Банк стверджує, що бізнесмен виводив кошти, які потім використовував для придбання майна у Штатах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Коломойський наприкінці травня намагався заблокувати позов проти себе у Швейцарії.

Джерело: Ракурс


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