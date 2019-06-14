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Жарти стали дійсністю: росіянка одружила на собі непритомного чоловіка. Фото: surfingbird.ru

Жарти стали дійсністю: росіянка одружила на собі непритомного чоловіка

14 чер 2019, 13:23
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У Росії жителька міста Таштагол вийшла заміж за чоловіка, який був непритомним, а наступного дня після одруження помер. Випадком зайнялася прокуратура.

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Шлюб уклала знайома нареченої, яка працює в РАЦСі, не з’ясувавши волевиявлення нареченого, повідомляє прес-служба прокуратури Кемеровської області РФ.

Як виявилося, в момент свого одруження непритомний чоловік перебував у лікарні з вогнепальним пораненням, а наступного дня після реєстрації шлюбу помер. Вдові ж дісталося його майно і нематеріальні блага.

Крім того, жінка через суд витребувала 100 тис. руб. компенсації за моральну шкоду, заподіяну смертю чоловіка через необережність.

Прокуратура під час розслідування дійшла висновку, що працівниця РАЦСу перевищила свої посадові повноваження і незаконно зареєструвала такий шлюб. Обвинувальний висновок і матеріали кримінальної справи передали до суду.

Джерело: Ракурс


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