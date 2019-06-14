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Ракурс
Шутки стали явью: россиянка женила на себе мужчину без сознания. Фото: surfingbird.ru

Шутки стали явью: россиянка женила на себе мужчину без сознания

14 июн 2019, 13:23
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В России жительница города Таштагол вышла замуж за мужчину, который был без сознания, а на следующий день после женитьбы умер. Случаем занялась прокуратура.

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Брак заключила знакомая невесты, работающая в ЗАГСе, не выяснив волеизъявление жениха, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области РФ.

Как оказалось, в момент своего бракосочетания мужчина без сознания находился в больнице с огнестрельным ранением, а на следующий день после росписи умер. Вдова же получила его имущество и нематериальные блага.

Кроме того, женщина через суд вытребовала 100 тыс. руб. компенсации за моральный вред, причиненный смертью мужа по неосторожности.

Прокуратура в ходе расследования пришла к выводу, что работница ЗАГСа превысила свои должностные полномочия и незаконно зарегистрировала такой брак. Обвинительное заключение и материалы уголовного дела передали в суд.

Источник: Ракурс


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