Шутки стали явью: россиянка женила на себе мужчину без сознания. Фото: surfingbird.ru

https://racurs.ua/n123174-shutki-stali-yavu-rossiyanka-jenila-na-sebe-mujchinu-bez-soznaniya.html

Ракурс

В России жительница города Таштагол вышла замуж за мужчину, который был без сознания, а на следующий день после женитьбы умер. Случаем занялась прокуратура.

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Брак заключила знакомая невесты, работающая в ЗАГСе, не выяснив волеизъявление жениха, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области РФ.

Как оказалось, в момент своего бракосочетания мужчина без сознания находился в больнице с огнестрельным ранением, а на следующий день после росписи умер. Вдова же получила его имущество и нематериальные блага.

Кроме того, женщина через суд вытребовала 100 тыс. руб. компенсации за моральный вред, причиненный смертью мужа по неосторожности.

Прокуратура в ходе расследования пришла к выводу, что работница ЗАГСа превысила свои должностные полномочия и незаконно зарегистрировала такой брак. Обвинительное заключение и материалы уголовного дела передали в суд.