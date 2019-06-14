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«ПриватБанк» должен выплатить Коломойскому 25 млн грн – Верховный суд. Фото: Інтерфакс-Україна

«ПриватБанк» должен выплатить Коломойскому 25 млн грн — Верховный суд

14 июн 2019, 13:38
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«ПриватБанк» должен уплатить бизнесмену Игорю Коломойскому 25 млн грн долга. Соответствующее решение принял Верховный суд.

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Банк пытался доказать незаконность взыскания, однако суд принял сторону ООО «Акватера» (бенефициары Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), которая была одной из компаний-поручителей «Привата» до его национализации. Об этом сообщается в материалах суда.

Напомним, ранее заместитель председателя правления «ПриватБанка» Галина Пахачук заявляла, что компании Коломойского должны банку 240 млрд грн. Отметим, что за десять лет (2006−2016 годы) через офшоры Коломойский вывел из «Привата» 470 млрд долл.

Кроме того, Высокий суд Лондона рассматривает иски по отмыванию средств, а в декабре 2017-го он принял решение арестовать активы Боголюбова и Коломойского на общую сумму более 2,5 млрд долл.

В США «ПриватБанк» также подал в суд против Коломойского, с целью взыскать сотни миллионов долларов. Банк утверждает, что бизнесмен выводил средства, которые использовал для приобретения имущества в Штатах.

Как ранее сообщал «Ракурс», Коломойский в конце мая пытался заблокировать иск против себя в Швейцарии.

Источник: Ракурс


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