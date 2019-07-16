Розстріли на Майдані: суд відпустив одного із беркутівців під домашній арешт, фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n124368-rozstrily-na-maydani-sud-vidpustyv-odnogo-iz-berkutivciv-pid-domashniy-aresht.html

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Святошинський райсуд Києва 16 липня розглянув справу «Вбивства людей 20.02.2014 під час Євромайдану». Феміда розглядала клопотання прокуратури та захисту щодо запобіжного заходу підозрюваних.

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Одного з них, Сергія Тамтуру, який вже чотири роки перебуває в СІЗО, відпустили під домашній арешт з носінням електронного браслету. Присутні у суді активісти зустріли це рішення криками «Ганьба!». Вони вважають, що у такий спосіб суди по одному відпускатимуть підозрюваних із СІЗО.

Як повідомляється в трансляції із суду, клопотання захисту щодо Тамтури задовольнили частково. Його переведуть із СІЗО під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Клопотання щодо решти екс-працівників «Беркуту» (Сергія Зінченко, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко та Олега Янішевського) не задовольнили. Їх арешт продовжили до 14 вересня.

Нагадаємо, в Генпрокуратурі назвали злочин часів Майдану, розгляд якого в суді містив найбільшу кількість процесуальних порушень.