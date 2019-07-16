СБУ припинила діяльність потужного хакерського угрупування. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n124367-sbu-vykryla-hakeriv-yaki-kontroluvaly-40-rosiyskomovnogo-dark-net-bakanov.html

Ракурс

Служба безпеки України припинила діяльність потужного хакерського угрупування. Українські спецслужбі в цьому допомогли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії.

Loading...

Українські правоохоронці встановили, що група хакерів з 2007 року на території України організувала та надавала віртуальні послуги хакерам та іншим злочинцям. Встановлено, що угруповання користувалося послугами Dark Net. Про це 16 липня повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов на брифінгу в Києві, передає прес-центр спецслужби.

Організував групу хакерів громадянин України, який ретельно приховував місце знаходження свого обладнання від правоохоронців та спецслужб різних країн світу. Правоохоронці США висунули проти цього зловмисника обвинувачень на 50 років увʼязнення. ФБР його розшукує близько 10 років.

На сьогодні угруповання нараховує близько 10 учасників та десятки посібників та посередників у низці країн по всьому світу, а також тисячі клієнтів.

Вони занепокоєні тим, що у руках спецслужб опинилися сотні терабайт даних, які можуть стати доказами у сотні кримінальних справ у всьому світі. За нашими оцінками мова може йти про 40% російськомовного сегменту Dark Net, — зазначив Баканов.

Слідчі оголосили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 361 Кримінального кодексу (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп’ютерних мереж) організатору та ще одному учаснику угруповання. Їм обрали запобіжний захід.

В СБУ пояснили, що Dark Net — прихована від пересічних громадян частина інтернет мережі, де можливо анонімно придбати зброю, наркотики тощо. На відміну від пересічних громадян, правоохоронці зазвичай мають право та багато можливостей деанонімізувати особу, що вчиняє злочин, запитавши необхідні відомості у провайдера або оператора зв’язку. Але в Dark Net зробити це майже неможливо, оскільки ця мережа базується на хостингу, який не відповідає ні на запити правоохоронців, ні на скарги правовласників. Цей хостинг майже неможливо знайти через складні технології маскування та особливості самого інтернету.

Нагадаємо, СБУ викрила канал постачання бойовикам Донбасу шпигунського програмного забезпечення та обладнання, котре використовувалося для прослуховування телефонних розмов, перехоплення SMS-повідомлень та отримання доступу до листування в інтернет-месенджерах.