Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бойовики отримували можливість прослуховувати телефонні розмови та перехоплювати повідомлення, фото: blogspot.com

СБУ блокувала постачання бойовикам шпигунських програм та техніки (ФОТО)

20 чер 2019, 16:15
999

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) викрито канал постачання бойовикам шпигунського програмного забезпечення та обладнання, котре використовувалося для прослуховування телефонних розмов, перехоплення SMS-повідомлень та отримання доступу до листування в інтернет-месенджерах.

Loading...

Також бойовики отримували можливість відслідковувати переміщення громадян та отримували доступ до файлів на їхніх смартфонах. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

За інформацією СБУ, отриману інформацію терористи згодом використовували для штучних звинувачень громадян у нібито роботі на українську владу та подальшого їх шантажування.

Також встановлено, що терористи під час так званих «фільтраційних заходів» на блок-постах, розміщених на лінії розмежування на Донбасі, встановлювали на смартфони громадян України шпигунське програмне забезпечення.

Під час обшуків, проведених у зоні ООС за місцями проживання та перебування двох зловмисників, правоохоронці виявили понад 3 тис. одиниць спеціалізованого обладнання, а також 100 тис. грн та 18 тис. російських рублів. Зазначається, що вказані кошти були отримані з рахунків російських банків за постачання шпигунської техніки.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації). Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Бойовики отримували можливість прослуховувати телефонні розмови та перехоплювати повідомлення, фото: СБУ

Бойовики отримували можливість прослуховувати телефонні розмови та перехоплювати повідомлення, фото: СБУ

Нагадаємо, на початку червня СБУ повідомляла про викриття агента ФСБ РФ, котрого завербували в 2017 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський роздав завдання Пінчуку, Коломойському і Ахметову щодо відбудови Донбасу (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським та Рінатом Ахметовим щодо відбудови Донбасу та реалізації інвестиційних та гуманітарних проектів в регіоні

Новини України
16:22
Новини партнерів
Загрузка...