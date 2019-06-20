Бойовики отримували можливість прослуховувати телефонні розмови та перехоплювати повідомлення, фото: blogspot.com

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Ракурс

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) викрито канал постачання бойовикам шпигунського програмного забезпечення та обладнання, котре використовувалося для прослуховування телефонних розмов, перехоплення SMS-повідомлень та отримання доступу до листування в інтернет-месенджерах.

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Також бойовики отримували можливість відслідковувати переміщення громадян та отримували доступ до файлів на їхніх смартфонах. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

За інформацією СБУ, отриману інформацію терористи згодом використовували для штучних звинувачень громадян у нібито роботі на українську владу та подальшого їх шантажування.

Також встановлено, що терористи під час так званих «фільтраційних заходів» на блок-постах, розміщених на лінії розмежування на Донбасі, встановлювали на смартфони громадян України шпигунське програмне забезпечення.

Під час обшуків, проведених у зоні ООС за місцями проживання та перебування двох зловмисників, правоохоронці виявили понад 3 тис. одиниць спеціалізованого обладнання, а також 100 тис. грн та 18 тис. російських рублів. Зазначається, що вказані кошти були отримані з рахунків російських банків за постачання шпигунської техніки.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації). Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, на початку червня СБУ повідомляла про викриття агента ФСБ РФ, котрого завербували в 2017 році.