СБ України затримала шпигуна ФСБ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n122853-sbu-vykryla-oficera-zapasu-zbroynyh-syl-ukrayiny-v-roboti-na-rosiyski-specslujby-foto.html

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Служба безпеки України викрила офіцера запасу Збройних сил України в роботі на Федеральну службу безпеки Російської Федерації.

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Встановлено, що в 2017 році українця завербував кадровий співробітник ФСБ РФ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Ю. Андропова. Координував діяльність шпигуна представник так званого Міністерства державної безпеки терористичної ДНР, який у 80-х роках минулого століття служив у прикордонних військах КДБ СРСР. Про це 6 червня повідомив прес-центр СБУ.

Оперативники української спецслужби встановили, що проросійський агент намагався вербувати діючих співробітників СБУ, готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів Служби безпеки. Також зловмисник збирав інформацію про переміщення підрозділів та техніки ЗСУ на Донбасі.

Ворожого агента затримали у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ. Під час обшуків в оселі затриманого правоохоронці виявили велику кількість мобільних терміналів, сім-карт, зокрема провайдера «Фенікс» з тимчасово окупованої території Донеччини, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей.

Офіцеру запасу вже оголосили підозру про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Зраднику суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, у грудні 2018 року затримали колишнього офіцера, який працював на Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії.