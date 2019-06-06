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Ракурс
СБ Украины задержала шпиона ФСБ. Фото:

СБУ разоблачила офицера запаса Вооруженных сил Украины в работе на российские спецслужбы (ФОТО)

6 июн 2019, 15:50
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Служба безопасности Украины разоблачила офицера запаса Вооруженных сил Украины в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

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Установлено, что в 2017 году украинца завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова. Координировал деятельность шпиона представитель так называемого Министерства государственной безопасности террористической ДНР, который в 80-х годах прошлого века служил в пограничных войсках КГБ СССР. Об этом 6 июня сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что пророссийский агент пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров Службы безопасности. Также злоумышленник собирал информацию о перемещении подразделений и техники ВСУ на Донбассе.

Вражеского агента задержали в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ. Во время обысков в доме задержанного правоохранители обнаружили большое количество мобильных телефонов, сим-карт, в частности провайдера «Феникс» из временно оккупированной территории Донетчины, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи добытых разведывательных сведений.

Офицеру запаса уже объявили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Предателю суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Задержание шпиона. Фото: СБУ

Задержание шпиона. Фото: СБУ

Напомним, в декабре 2018 года задержали бывшего офицера, который работал на Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России.

Источник: Ракурс


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