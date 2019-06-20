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Ракурс
Боевики получали возможность прослушивать телефонные разговоры и перехватывать сообщения, фото: blogspot.com

СБУ блокировала поставки боевикам шпионских программ и техники (ФОТО)

20 июн 2019, 16:15
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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) перекрыт канал поставки боевикам шпионского программного обеспечения и оборудования, которое использовалось для прослушивания телефонных разговоров, перехвата SMS-сообщений и доступа к переписке в интернет-мессенджерах.

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Также боевики получали возможность отслеживать перемещения граждан и получали доступ к файлам на их смартфонах. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По информации СБУ, полученную информацию террористы впоследствии использовали для искусственных обвинений граждан в якобы работе на украинские власти и дальнейшего их шантажа.

Также установлено, что террористы во время так называемых «фильтрационных мероприятий» на блок-постах, расположенных на линии разграничения в Донбассе, устанавливали на смартфоны граждан Украины шпионское программное обеспечение.

Во время обысков, проведенных в зоне ООС по месту жительства и пребывания двух злоумышленников, правоохранители обнаружили более 3 тыс. единиц специализированного оборудования, а также 100 тыс. грн и 18 тыс. российских рублей. Отмечается, что указанные средства были получены со счетов российских банков за поставки шпионской техники.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Боевики получали возможность прослушивать телефонные разговоры и перехватывать сообщения, фото: СБУ

Боевики получали возможность прослушивать телефонные разговоры и перехватывать сообщения, фото: СБУ

Напомним, в начале июня СБУ сообщала о разоблачении агента ФСБ РФ, которого завербовали в 2017 году.

Источник: Ракурс


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