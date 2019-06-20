Непогода во Франции. Фото: Météo Express в Twitter

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Ракурс

Шторм во Франции, который пронесся по стране 19 июня, наделал беды в регионах.

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Больше всего от непогоды пострадал город Тулуза на юге страны. Здесь метеорологи зафиксировали порывы ветра до 137 км/ч, что повторило абсолютный рекорд 1999 года. Стихия разрушала инфраструктуру, валила деревья, обрывала линии электропередач. Об этом 20 июня сообщает France3.

Кроме того, город заливал ливень, за 12 мин. в Тулузе выпала половина месячной нормы осадков. В результате непогоды подтопило дома и подвалы.

Во Франции также прошел огромный град. Кроме того, по всей стране зарегистрировали 10 тыс. ударов молний.

Напомним, 16 июня мощная буря обрушилась на Луганскую область. В городе Сватово ураган повредил крышу школы № 8 на площади 1 тыс. 500 кв. м, уничтожил кровли более 10 жилых домов. Также в области выпал крупный и обильный град, который уничтожил посевы на сельскохозяйственных угодьях.