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Негода у Франції. Фото: Météo Express у Twitter

Потужний шторм у Франції: величезний град засипав міста, швидкість вітру сягала 137 км/год (ФОТО, ВІДЕО)

20 чер 2019, 15:53
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Шторм у Франції, який пронісся країною 19 червня, наробив лиха в регіонах.

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Найбільше від негоди постраждало місто Тулуза на півдні країни. Тут метеорологи зафіксували пориви вітру до 137 км/год, що повторило абсолютний рекорд 1999 року. Стихія руйнувала інфраструктуру, валила дерева, обривала лінії електропередач. Про це 20 червня повідомляє France3.

Крім того, місто заливала злива, за 12 хв. у Тулузі випала половина місячної норми опадів. Внаслідок негоди підтопило будинки та підвали.

У Франції також пройшов величезний град. Крім того, по всій країні зареєстрували 10 тис. ударів блискавок.

Негода у Франції. Фото: Météo Pyrénées та Météo Express у Twitter

Негода у Франції. Фото: Météo Pyrénées та Météo Express у Twitter

Негода у Франції. Фото: Météo Pyrénées та Météo Express у Twitter

Негода у Франції. Фото: Météo Pyrénées та Météo Express у Twitter

Нагадаємо, 16 червня потужна буря обрушилася на Луганську область. У місті Сватове буревій пошкодив дах школи № 8 на площі 1 тис. 500 кв. м, знищив покрівлі більше 10 житлових будинків. Також в області випав великий та рясний град, який знищив посіви на сільськогосподарських угіддях.

Джерело: Ракурс


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