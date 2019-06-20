Негода у Франції. Фото: Météo Express у Twitter

https://racurs.ua/ua/n123401-potujnyy-shtorm-u-franciyi-velycheznyy-grad-zasypav-mista-a-shvydkist-vitru-syagala-137-km-god.html

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Шторм у Франції, який пронісся країною 19 червня, наробив лиха в регіонах.

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Найбільше від негоди постраждало місто Тулуза на півдні країни. Тут метеорологи зафіксували пориви вітру до 137 км/год, що повторило абсолютний рекорд 1999 року. Стихія руйнувала інфраструктуру, валила дерева, обривала лінії електропередач. Про це 20 червня повідомляє France3.

Крім того, місто заливала злива, за 12 хв. у Тулузі випала половина місячної норми опадів. Внаслідок негоди підтопило будинки та підвали.

У Франції також пройшов величезний град. Крім того, по всій країні зареєстрували 10 тис. ударів блискавок.

Нагадаємо, 16 червня потужна буря обрушилася на Луганську область. У місті Сватове буревій пошкодив дах школи № 8 на площі 1 тис. 500 кв. м, знищив покрівлі більше 10 житлових будинків. Також в області випав великий та рясний град, який знищив посіви на сільськогосподарських угіддях.