СБУ прекратила деятельность мощной хакерской группировки. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n124367-sbu-razoblachila-hakerov-kotorye-kontrolirovali-40-russkoyazychnogo-dark-net-bakanov.html

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Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощной хакерской группировки. Украинские спецслужбе в этом помогли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

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Украинские правоохранители установили, что группа хакеров с 2007 года на территории Украины организовала и предоставляла виртуальные услуги хакерам и прочим преступникам. Установлено, что группировка пользовалась услугами Dark Net. Об этом 16 июля сообщил временный исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов на брифинге в Киеве, передает пресс-центр спецслужбы.

Организовал группу хакеров гражданин Украины, который тщательно скрывал место своего нахождения оборудования от правоохранителей и спецслужб разных стран мира. Правоохранители США выдвинули против этого злоумышленника обвинений на 50 лет заключения. ФБР его разыскивает около 10 лет.

На сегодня группировка насчитывает около 10 участников и десятки посмощников и посредников в ряде стран по всему миру, а также тысячи клиентов.

Они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотни уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net, — отметил Баканов.

Следователи объявили о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 361 Уголовного кодекса (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) организатору и еще одному участнику группировки. Им избрали меру пресечения.

В СБУ объяснили, что Dark Net — скрытая от рядовых граждан часть интернет сети, где возможно анонимно купить оружие, наркотики и тому подобное. В отличие от рядовых граждан, правоохранители обычно имеют право и много возможностей деанонимизировать лицо, совершающее преступление, запросив необходимые сведения у провайдера или оператора связи. Но в Dark Net сделать это почти невозможно, поскольку эта сеть базируется на хостинге, который не отвечает ни на запросы правоохранителей, ни на жалобы правообладателей. Этот хостинг почти невозможно найти через сложные технологии маскировки и особенности самого интернета.

Напомним, СБУ разоблачила канал поставки боевикам Донбасса шпионского программного обеспечения и оборудования, которое использовалось для прослушивания телефонных разговоров, перехват SMS-сообщений и получения доступа к переписке в интернет-мессенджерах.