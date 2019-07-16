Дело о «скифском золоте»: в Минюсте заявили, что суд Амстердама подтвердил непризнание аннексии Крыма. Фото: "Украинские новости"

https://racurs.ua/n124366-delo-o-skifskom-zolote-v-minuste-zayavili-chto-sud-amsterdama-podtverdil-nepriznanie-anneksii.html

Ракурс

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Дело о «скифском золоте» рассмотрел сегодня Апелляционный суд Амстердама. Своим постановлением он признал, что для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, необходимо применять украинское право.

Суд подтвердил, что Королевство Нидерландов не признает аннексии Крыма, поэтому ее не может признать и суд. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Сейчас рассмотрение дела о «скифском золоте» продолжается и в сентябре 2019 года стороны должны предоставить дополнительные объяснения в поддержку своей позиции. Речь идет о крымских музеях, которые в 2017 году инициировали данное апелляционное производство, а также о представителях Минюста Украины, отстаивающих право на передачу культурных ценностей Национальному музею истории.

В частности, министр юстиции Павел Петренко отметил, что крымские музеи осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. Поэтому они не имеют юридических прав распоряжаться музейной коллекцией «Крым. Золотой остров в Черном море» и претендовать на нее.

В Минюсте напомнили, что в декабре 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение, согласно которому данная музейная коллекция незаконно находится на территории Королевства Нидерландов, поэтому должна вернуться на территорию Украины.

К тому времени, когда суд вынесет свое окончательное решение, 565 музейных предметов коллекции «Крым. Золотой остров в Черном море» из Музейного фонда Украины и в дальнейшем будут находиться среди экспонатов Музея Аллард Пирсон в Нидерландах.

В Минюсте прокомментировали, что страховая стоимость этой коллекции, по последней оценке, составляет 10 млн евро.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в марте 2019 года представители Министерства юстиции Украины в суде по делу о «скифском золоте» отстаивали право на передачу культурных ценностей Национальному музею истории Украины.